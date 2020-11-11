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В Москве из-за коронавируса отменили новогодние елки

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В рамках новых ограничений в связи с распространением коронавируса в Москве будут отменены новогодние елки и фестиваль «Путешествие в Рождество», однако открытые ледовые катки продолжат функционировать, сообщили в пресс-службе столичного оперштаба.

«Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки», —  сообщили в оперштабе. Там добавили, что, несмотря на это, улицы и площади украсят «для создания привычной новогодней атмосферы». Запреты касаются также новогодних корпоративов в компаниях. Заведения, где зафиксируют проведение таких мероприятий, оштрафуют.

В то же время запрет не коснется катков. «В данный момент работа открытых ледовых катков сохраняется в обычном объеме», — говорится в сообщении. В оперштабе пояснили, что это касается в том числе больших катков на Красной площади, ВДНХ и в парке Горького. 

«При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер», — добавили в оперштабе. 

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах столицы не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Кроме того, запрещена работа клубов и ресторанов в ночное время, за исключением курьерской доставки и работы навынос. Запрещено также проведение новогодних корпоративов. Студентов столичных вузов перевели на дистанционное обучение. Массовые спортивные мероприятия разрешается проводить только после согласования с мэрией и Роспотребнадзором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных