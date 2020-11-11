В Москве из-за коронавируса отменили новогодние елки

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах столицы не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Кроме того, запрещена работа клубов и ресторанов в ночное время, за исключением курьерской доставки и работы навынос. Запрещено также проведение новогодних корпоративов. Студентов столичных вузов перевели на дистанционное обучение. Массовые спортивные мероприятия разрешается проводить только после согласования с мэрией и Роспотребнадзором.