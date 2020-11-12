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Антитела к коронавирусу нашли у 20% обследованных жителей Подмосковья

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Антитела выявлены у 19,7% жителей Московской области по результатам иммуноферментных (ИФА) исследований, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

«На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — цитирует Стригункову пресс-служба областного Минздрава. Всего в Подмосковье проведено 918 000 ИФА-исследований, которые позволяют определить наличие антител в крови человека, уточнили в министерстве.

Ранее сегодня академик РАН Арег Тотолян сообщил, что самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае и Астраханской области.

В сентябре заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу стабилизировался в районе 20%. 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким уровнем иммунитета к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных