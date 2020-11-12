Антитела к коронавирусу нашли у 20% обследованных жителей Подмосковья

«На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — цитирует Стригункову пресс-служба областного Минздрава. Всего в Подмосковье проведено 918 000 ИФА-исследований, которые позволяют определить наличие антител в крови человека, уточнили в министерстве.