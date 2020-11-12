Антитела к коронавирусу нашли у 20% обследованных жителей Подмосковья
Антитела выявлены у 19,7% жителей Московской области по результатам иммуноферментных (ИФА) исследований, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.
«На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — цитирует Стригункову пресс-служба областного Минздрава. Всего в Подмосковье проведено 918 000 ИФА-исследований, которые позволяют определить наличие антител в крови человека, уточнили в министерстве.
Ранее сегодня академик РАН Арег Тотолян сообщил, что самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае и Астраханской области.
В сентябре заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу стабилизировался в районе 20%. 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.