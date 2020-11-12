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Собянин заявил о возможном продлении дистанционки для старшеклассников

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Решение о продлении дистанционной учебы для учеников 6-11 классов может быть принято на следующей неделе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«На следующей неделе примем решение, продлять или не продлять дистанционное обучение школьников, исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что эта система будет продлена», — сказал Собянин.

Мэр города добавил, что студенты городских колледжей и вузов, а также федеральных колледжей и вузов в Москве, перейдут на дистанционное обучение. Их транспортные социальные карты будут заблокированы, отметил Собянин.

Ранее в школах Москвы были объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Затем с 19 октября ученики 1-5 классов перешли на учебу в школах, школьники 6-11 классов перешли на дистанционку. 

Ранее по теме: Минобрнауки поручило перевести на дистанционку вузы Москвы и Петербурга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных