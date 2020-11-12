Собянин заявил о возможном продлении дистанционки для старшеклассников
Решение о продлении дистанционной учебы для учеников 6-11 классов может быть принято на следующей неделе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«На следующей неделе примем решение, продлять или не продлять дистанционное обучение школьников, исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что эта система будет продлена», — сказал Собянин.
Мэр города добавил, что студенты городских колледжей и вузов, а также федеральных колледжей и вузов в Москве, перейдут на дистанционное обучение. Их транспортные социальные карты будут заблокированы, отметил Собянин.
Ранее в школах Москвы были объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Затем с 19 октября ученики 1-5 классов перешли на учебу в школах, школьники 6-11 классов перешли на дистанционку.