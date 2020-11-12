В России за четыре года реализовали более 78 000 проектов благоустройства

Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 г. по поручению президента Владимира Путина. Проект входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Доля граждан, участвующих в решении вопросов в рамках этого нацпроекта, к 2024 году должна вырасти до 30%, а благоприятная среда должна быть создана в 60% российских городов. По итогам 2019 года городская среда оказалось благоприятной у 27% городов.