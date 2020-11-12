В России за четыре года реализовали более 78 000 проектов благоустройства
За четыре года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены более 78 тыс. общественных пространств, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«За четыре года реализации проекта по формированию комфортной городской среды более 47 млн граждан смогли принять в нем участие. На начало ноября реализовано уже более 78 тыс. объектов благоустройства», — заявил Хуснуллин.
Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 г. по поручению президента Владимира Путина. Проект входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Доля граждан, участвующих в решении вопросов в рамках этого нацпроекта, к 2024 году должна вырасти до 30%, а благоприятная среда должна быть создана в 60% российских городов. По итогам 2019 года городская среда оказалось благоприятной у 27% городов.