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В России за четыре года реализовали более 78 000 проектов благоустройства

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За четыре года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены более 78 тыс. общественных пространств, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«За четыре года реализации проекта по формированию комфортной городской среды более 47 млн граждан смогли принять в нем участие. На начало ноября реализовано уже более 78 тыс. объектов благоустройства», — заявил Хуснуллин.

Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 г. по поручению президента Владимира Путина. Проект входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Доля граждан, участвующих в решении вопросов в рамках этого нацпроекта, к 2024 году должна вырасти до 30%, а благоприятная среда должна быть создана в 60% российских городов. По итогам 2019 года городская среда оказалось благоприятной у 27% городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных