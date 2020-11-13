Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса будут снижаться, когда треть населения получит иммунитет к вирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», — рассказал Горелов. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом продолжается. Когда он остановится и заболеваемость начнет снижаться, зависит в том числе от соблюдения людьми мер профилактики коронавируса, отметил Горелов.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщил, что популяционный иммунитет россиян к коронавирусу вырос с уровня 4,3-50,2% в зависимости от региона до 5,1-65,3%. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь говорила, что в Москве антитела к коронавирусу есть у 24-25% жителей. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей. Об этом он сообщал в интервью «Первому каналу».
11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самая высокая заболеваемость коронавирусом в России зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской области, а также в Республиках Алтай, в Калмыкии и Тыве. В целом статистический показатель распространения COVID-19 в стране превышен в 35 регионах.