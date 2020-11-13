Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения коронавируса

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщил, что популяционный иммунитет россиян к коронавирусу вырос с уровня 4,3-50,2% в зависимости от региона до 5,1-65,3%. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь говорила, что в Москве антитела к коронавирусу есть у 24-25% жителей. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей. Об этом он сообщал в интервью «Первому каналу».