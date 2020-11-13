Песков прокомментировал роль дочери Путина в появлении вакцины от COVID-19

В августе Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса вакциной научного центра им. Гамалеи. У нее, по словам президента, выработались антитела к коронавирусу. По словам Пескова, дочь президента сама выбрала вакцину от центра Гамалеи. «Дочь сама ее выбрала, собственно. Тогда же, собственно, шла вторая фаза и нужны были добровольцы, и она стала добровольцем», — добавил Песков.