Песков прокомментировал роль дочери Путина в появлении вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса «Спутник V» появилась не из-за дочери президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.
«Нет, конечно», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь пояснил, что в начале пандемии коронавируса научные центры начали разработку вакцины в рамках своей научной деятельности и по госзаказу.
В августе Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса вакциной научного центра им. Гамалеи. У нее, по словам президента, выработались антитела к коронавирусу. По словам Пескова, дочь президента сама выбрала вакцину от центра Гамалеи. «Дочь сама ее выбрала, собственно. Тогда же, собственно, шла вторая фаза и нужны были добровольцы, и она стала добровольцем», — добавил Песков.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.