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Песков прокомментировал роль дочери Путина в появлении вакцины от COVID-19

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» появилась не из-за дочери президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.

«Нет, конечно», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь пояснил, что в начале пандемии коронавируса научные центры начали разработку вакцины в рамках своей научной деятельности и по госзаказу.

В августе Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса вакциной научного центра им. Гамалеи. У нее, по словам президента, выработались антитела к коронавирусу. По словам Пескова, дочь президента сама выбрала вакцину от центра Гамалеи. «Дочь сама ее выбрала, собственно. Тогда же, собственно, шла вторая фаза и нужны были добровольцы, и она стала добровольцем», — добавил Песков.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 

Ранее по теме: Путин рассказал о появлении антител у дочери после прививки от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных