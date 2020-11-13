СК назвал причину задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали по факту возбуждения в его отношении уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По месту жительства мэра, в администрации города Томска и в служебных помещениях ОАО «Томское пиво» проходят обыски. Допрашиваются свидетели.
«Возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, мэр города в 2016 г., действуя в интересах «Томского пива», дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300 м санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка пивоваренного предприятия, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.
Позже, в 2017 г., мэр внес эти сведения в генеральный план и правила землепользования и застройки города. В результате предпринимателю, который планировал строить на этом участке земли многоэтажные жилые дома, был причинен существенный вред, рассказали в СК.
Утром 13 ноября ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Телеграм-канал «Милый Томск имени Козловской» опубликовал фотографию, на которой Иван Кляйн сидит за столом, а за спиной у него два сотрудника ФСБ в масках.
Кляйну 61 год. Он занимает пост мэра Томска с 2013 г. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 гг. Кляйн был депутатом Томской областной думы.