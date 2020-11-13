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СК назвал причину задержания мэра Томска

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Мэра Томска задержали по факту возбуждения в его отношении уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По месту жительства мэра, в администрации города Томска и в служебных помещениях ОАО «Томское пиво» проходят обыски. Допрашиваются свидетели.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, мэр города в 2016 г., действуя в интересах «Томского пива», дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300 м санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка пивоваренного предприятия, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

Позже, в 2017 г., мэр внес эти сведения в генеральный план и правила землепользования и застройки города. В результате предпринимателю, который планировал строить на этом участке земли многоэтажные жилые дома, был причинен существенный вред, рассказали в СК.

Утром 13 ноября ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Телеграм-канал «Милый Томск имени Козловской» опубликовал фотографию, на которой Иван Кляйн сидит за столом, а за спиной у него два сотрудника ФСБ в масках.

Кляйну 61 год. Он занимает пост мэра Томска с 2013 г. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 гг. Кляйн был депутатом Томской областной думы.

Ранее по теме: СМИ сообщили о задержании мэра Томска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных