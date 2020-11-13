СК назвал причину задержания мэра Томска

По предварительным данным следователей, мэр города в 2016 г., действуя в интересах «Томского пива», дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300 м санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка пивоваренного предприятия, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.