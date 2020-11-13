Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков прокомментировал задержание мэра Томска

Ведомости

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна было достаточно жестким, возможно, это связано с тяжестью вменяемого ему преступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска. Но мы действительно обратили внимание, что достаточно жёстко было — прямо во время мероприятия и тд. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем», — сказал Песков.

13 ноября пресс-служба СК по Томской области сообщила, что Кляйн был задержан после возбуждения против него уголовного дела. Мэр Томска подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах «Томского пива», дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300 м санитарно-защитной зоны у земельного участка пивоваренного предприятия, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В 2017 году мэр города внес эти сведения в генеральный план и правила землепользования и застройки города. Это причинило существенный вред предпринимателю, который планировал строить на этом участке земли многоэтажные жилые дома, сообщили в СК.

Кляйну 61 год. Он занимает пост мэра Томска с 2013 г. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 гг. Кляйн был депутатом Томской областной думы.

Ранее по теме: Мэра Томска задержали по делу о превышении полномочий

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных