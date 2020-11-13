Песков прокомментировал задержание мэра Томска
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна было достаточно жестким, возможно, это связано с тяжестью вменяемого ему преступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска. Но мы действительно обратили внимание, что достаточно жёстко было — прямо во время мероприятия и тд. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем», — сказал Песков.
13 ноября пресс-служба СК по Томской области сообщила, что Кляйн был задержан после возбуждения против него уголовного дела. Мэр Томска подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах «Томского пива», дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300 м санитарно-защитной зоны у земельного участка пивоваренного предприятия, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.
В 2017 году мэр города внес эти сведения в генеральный план и правила землепользования и застройки города. Это причинило существенный вред предпринимателю, который планировал строить на этом участке земли многоэтажные жилые дома, сообщили в СК.
Кляйну 61 год. Он занимает пост мэра Томска с 2013 г. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 гг. Кляйн был депутатом Томской областной думы.