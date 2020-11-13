Песков прокомментировал задержание мэра Томска

13 ноября пресс-служба СК по Томской области сообщила, что Кляйн был задержан после возбуждения против него уголовного дела. Мэр Томска подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах «Томского пива», дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300 м санитарно-защитной зоны у земельного участка пивоваренного предприятия, а также подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.