СК возбудил дело после аварийной посадки самолёта в Новосибирске

«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета АН-124 авиакомпании "Волга-Днепр", по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших в результате аварийной посадки нет, при этом воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя.