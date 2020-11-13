СК возбудил дело после аварийной посадки самолёта в Новосибирске
Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки грузового самолета АН-124, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета АН-124 авиакомпании "Волга-Днепр", по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших в результате аварийной посадки нет, при этом воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя.
В рамках дела создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия и судна, осуществляет выемки необходимой документации, проводит допросы свидетелей, членов экипажа.
Предварительно следствие установило, что аварийная посадка произошла около 12:10 (8:10 мск) в аэропорту Толмачёво. Самолет следовал по маршруту Новосибирск-Вена, на его борту находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.