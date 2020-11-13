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СК возбудил дело после аварийной посадки самолёта в Новосибирске

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки грузового самолета АН-124, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. 

«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета АН-124 авиакомпании  "Волга-Днепр", по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших в результате аварийной посадки нет, при этом воздушное судно  имеет повреждения фюзеляжа и двигателя.

В рамках дела создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия и судна, осуществляет выемки необходимой документации, проводит допросы свидетелей, членов экипажа.

Предварительно следствие установило, что аварийная посадка произошла около 12:10 (8:10 мск) в аэропорту Толмачёво. Самолет следовал по маршруту Новосибирск-Вена, на его борту находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных