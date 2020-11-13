Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год
Вестибюль станции «Новослободская» московского метро закроют на реставрацию 21 ноября сроком на один год, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.
«21 ноября вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии закроется для пассажиров на год — его отреставрируют и заменят эскалаторы», — говорится в сообщении.
В дептрансе отметили, что сама станция продолжит работать, на ней будут останавливаться поезда, будет действовать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти на станцию и выйти с нее можно будет через станцию «Менделеевская».
Вестибюль «Новослободской» будет отреставрирован, а устаревшие эскалаторы заменены на более тихие, быстрые и вместительные. Их количество увеличат с трех до четырех, рассказали в департаменте.
Ранее пресс-служба мэра Москвы сообщила, что столичное правительство утвердило адресную инвестиционную программу города на 2021–2023 г., согласно которой до 2024 г. за счет городского бюджета в столице планируется построить 25 станций метро и 58 км новых линий метро.