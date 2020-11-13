Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год

Ведомости

Вестибюль станции «Новослободская» московского метро закроют на реставрацию 21 ноября сроком на один год, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.

«21 ноября вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии закроется для пассажиров на год — его отреставрируют и заменят эскалаторы», — говорится в сообщении. 

В дептрансе отметили, что сама станция продолжит работать, на ней будут останавливаться поезда, будет действовать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти на станцию и выйти с нее можно будет через станцию «Менделеевская».

Вестибюль «Новослободской» будет отреставрирован, а устаревшие эскалаторы заменены на более тихие, быстрые и вместительные. Их количество увеличат с трех до четырех, рассказали в департаменте. 

Ранее пресс-служба мэра Москвы сообщила, что столичное правительство утвердило адресную инвестиционную программу города на 2021–2023 г., согласно которой до 2024 г. за счет городского бюджета в столице планируется построить 25 станций метро и 58 км новых линий метро.

Ранее по теме: В Москве до 2024 года построят 25 станций метро

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных