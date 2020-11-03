В Москве до 2024 года построят 25 станций метро

Согласно программе, за три следующих года также планируется построить 271,9 км дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Кроме того, программа учитывает строительство около 200 новых социальных объектов — 91 здание школ и детских садов, 30 поликлиник, 18 больничных корпусов, шести подстанций скорой медицинской помощи.