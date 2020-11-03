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В Москве до 2024 года построят 25 станций метро

Ведомости

Правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу города на 2021–2023 г., согласно которой до 2024 года за счет городского бюджета в столице планируется построить 25 станций метро и 58 км новых линий метро, сообщила пресс-служба мэра.

«В 2021–2023 годах планируется ввод в эксплуатацию 58,1 километра линий, 25 станций, четырех электродепо, а также 33 объектов транспортно-пересадочных узлов», — говорится в сообщении. В частности, речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий.

Согласно программе, за три следующих года также планируется построить 271,9 км дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Кроме того, программа учитывает строительство около 200 новых социальных объектов — 91 здание школ и детских садов, 30 поликлиник, 18 больничных корпусов, шести подстанций скорой медицинской помощи.

Ранее власти Москвы сообщили, что в Москве и Подмосковье до конца года завершится строительство и реконструкция 15 остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее по теме: На МЦД откроют 15 станций до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных