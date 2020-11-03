В Москве до 2024 года построят 25 станций метро
Правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу города на 2021–2023 г., согласно которой до 2024 года за счет городского бюджета в столице планируется построить 25 станций метро и 58 км новых линий метро, сообщила пресс-служба мэра.
«В 2021–2023 годах планируется ввод в эксплуатацию 58,1 километра линий, 25 станций, четырех электродепо, а также 33 объектов транспортно-пересадочных узлов», — говорится в сообщении. В частности, речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий.
Согласно программе, за три следующих года также планируется построить 271,9 км дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Кроме того, программа учитывает строительство около 200 новых социальных объектов — 91 здание школ и детских садов, 30 поликлиник, 18 больничных корпусов, шести подстанций скорой медицинской помощи.
Ранее власти Москвы сообщили, что в Москве и Подмосковье до конца года завершится строительство и реконструкция 15 остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД).