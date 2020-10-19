На МЦД откроют 15 станций до конца года

«Нам удалось продолжить работу на станциях МЦД, несмотря на пандемию. Благодаря четкой организации труда и соблюдению всех санитарных норм на строительных площадках, будут завершены работы на 15 станциях МЦД в 2020 году, из которых 11 уже открыты и еще четырех планируется открыть до конца года», — цитирует пресс-служба заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. По его словам, в прошлом году было построено пять новых станций и реконструировано девять действующих.