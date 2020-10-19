На МЦД откроют 15 станций до конца года
В Москве и Подмосковье до конца года завершится строительство и реконструкция 15 остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте правительства столицы.
«Нам удалось продолжить работу на станциях МЦД, несмотря на пандемию. Благодаря четкой организации труда и соблюдению всех санитарных норм на строительных площадках, будут завершены работы на 15 станциях МЦД в 2020 году, из которых 11 уже открыты и еще четырех планируется открыть до конца года», — цитирует пресс-служба заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. По его словам, в прошлом году было построено пять новых станций и реконструировано девять действующих.
Сегодня, 19 октября, открыли станцию «Долгопрудная» на МЦД-1. Ее осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, этой станцией будут пользоваться 18,3 тыс. пассажиров в сутки, а в будущем их количество может возрасти до 22 тыс. Рядом с ней строятся новые микрорайоны Москвы, слева — большой город Долгопрудный Московской области.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому с сентября еще на восьми станциях Московского метрополитена и МЦД стали доступны бесплатные пересадки. Совершить бесплатную пересадку между станциями метро, МЦК и МЦД можно в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда картой «Тройка», пояснили в пресс-службе мэра.