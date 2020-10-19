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На МЦД откроют 15 станций до конца года

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В Москве и Подмосковье до конца года завершится строительство и реконструкция 15 остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте правительства столицы.

«Нам удалось продолжить работу на станциях МЦД, несмотря на пандемию. Благодаря четкой организации труда и соблюдению всех санитарных норм на строительных площадках, будут завершены работы на 15 станциях МЦД в 2020 году, из которых 11 уже открыты и еще четырех планируется открыть до конца года», — цитирует пресс-служба заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. По его словам, в прошлом году было построено пять новых станций и реконструировано девять действующих.

Сегодня, 19 октября, открыли станцию «Долгопрудная» на МЦД-1. Ее осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, этой станцией будут пользоваться 18,3 тыс. пассажиров в сутки, а в будущем их количество может возрасти до 22 тыс. Рядом с ней строятся новые микрорайоны Москвы, слева — большой город Долгопрудный Московской области.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому с сентября еще на восьми станциях Московского метрополитена и МЦД стали доступны бесплатные пересадки. Совершить бесплатную пересадку между станциями метро, МЦК и МЦД можно в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда картой «Тройка», пояснили в пресс-службе мэра.

Ранее по теме: Собянин сделал бесплатными пересадки еще на восьми станциях метро и МЦД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных