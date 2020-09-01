Собянин сделал бесплатными пересадки еще на восьми станциях метро и МЦД

При проезде со станций МЦК и МЦД можно бесплатно перейти на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». При проезде с любых станций метро и МЦК можно сделать бесплатные пересадки на станции Рабочий Поселок МЦД-1, Красный Строитель и Бутово МЦД-2. Также бесплатная пересадка появилась между станциями Рижская МЦД-2 и Москва-Рижская (Рижский вокзал), говорится в сообщении.