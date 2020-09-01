Собянин сделал бесплатными пересадки еще на восьми станциях метро и МЦД
Бесплатные пересадки стали доступны с сентября еще на восьми станциях московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД), такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
При проезде со станций МЦК и МЦД можно бесплатно перейти на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». При проезде с любых станций метро и МЦК можно сделать бесплатные пересадки на станции Рабочий Поселок МЦД-1, Красный Строитель и Бутово МЦД-2. Также бесплатная пересадка появилась между станциями Рижская МЦД-2 и Москва-Рижская (Рижский вокзал), говорится в сообщении.
Для некоторых поездов, следующих по МЦД-2, Рижский вокзал становится конечной. Совершить бесплатную пересадку между станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД можно в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда картой «Тройка», объяснили в пресс-службе мэра.