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Собянин сделал бесплатными пересадки еще на восьми станциях метро и МЦД

Ведомости

Бесплатные пересадки стали доступны с сентября еще на восьми станциях московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД), такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

При проезде со станций МЦК и МЦД можно бесплатно перейти на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». При проезде с любых станций метро и МЦК можно сделать бесплатные пересадки на станции Рабочий Поселок МЦД-1, Красный Строитель и Бутово МЦД-2. Также бесплатная пересадка появилась между станциями Рижская МЦД-2 и Москва-Рижская (Рижский вокзал), говорится в сообщении.

Для некоторых поездов, следующих по МЦД-2, Рижский вокзал становится конечной. Совершить бесплатную пересадку между станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД можно в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда картой «Тройка», объяснили в пресс-службе мэра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных