В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.
Плата за проезд будет снижена в сентябре во внепиковый период утром. Цель эксперимента ‒ перераспределить нагрузку на городскую транспортную систему. Если эксперимент даст положительный результат, то такая практика может быть распространена на некоторые сильно загруженные перегоны.
В департаменте также надеются, что часть работодателей изменит режим работы сотрудников и рабочий день будет начинаться не с 8‒10 часов утра, а с 6 до 12 часов дня.
В ведомстве считают перемещение людей на машинах по городу причиной загрязнения воздуха и возникновения заболеваний из-за малоподвижного образа жизни. По данным департамента, 64% горожан считают езду на автомобиле самым безопасным видом передвижения в условиях распространения коронавируса.
Департамент транспорта призывает чаще ходить пешком, пользоваться велосипедом или самокатом. Мерами, побуждающими к таким действиям, станут снижение на 30% стоимости проката велосипедов до конца сезона, строительство новых станций метро и МЦД.