В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

Плата за проезд будет снижена в сентябре во внепиковый период утром. Цель эксперимента ‒ перераспределить нагрузку на городскую транспортную систему. Если эксперимент даст положительный результат, то такая практика может быть распространена на некоторые сильно загруженные перегоны.