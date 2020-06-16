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В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

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Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.

Плата за проезд будет снижена в сентябре во внепиковый период утром. Цель эксперимента ‒ перераспределить нагрузку на городскую транспортную систему. Если эксперимент даст положительный результат, то такая практика может быть распространена на некоторые сильно загруженные перегоны.

В департаменте также надеются, что часть работодателей изменит режим работы сотрудников и рабочий день будет начинаться не с 8‒10 часов утра, а с 6 до 12 часов дня.

В ведомстве считают перемещение людей на машинах по городу причиной загрязнения воздуха и возникновения заболеваний из-за малоподвижного образа жизни. По данным департамента, 64% горожан считают езду на автомобиле самым безопасным видом передвижения в условиях распространения коронавируса.

Департамент транспорта призывает чаще ходить пешком, пользоваться велосипедом или самокатом. Мерами, побуждающими к таким действиям, станут снижение на 30% стоимости проката велосипедов до конца сезона, строительство новых станций метро и МЦД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных