Таиланд разрешил безвизовый въезд гражданам РФ с более 1,3 млн рублей на счете

В конце октября МИД России призвал воздержаться от зарубежных поездок в связи с распространением коронавируса. Ведомство не называло Таиланд в числе особенно опасных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако допускало, что там, равно как и в Египте, Сейшельских островах, Турции и на Мальдивах не исключен обратный откат по заболеваемости и риск развития ситуации по нежелательному сценарию.