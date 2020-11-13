Таиланд разрешил безвизовый въезд гражданам РФ с более 1,3 млн рублей на счете
Таиланд разрешил безвизовый въезд в страну гражданам России, которые могут подтвердить наличие на их счете 500 000 бат (1,3 млн руб.), сообщает Bangkok Biz News со ссылкой на заявление управления страны по туризму.
Согласно новым правилам, граждане России, как и всех остальных стран, смогут въезжать в Таиланд без визы и оставаться там до 60 дней, имея на счету соответствующую требованиям сумму. Кроме того, они должны иметь страховку со страховой суммой в $100 000, покрывающую возможное лечение от коронавируса. Заявление на туристическую визу (TR) следует подавать за 15 дней до поездки. Визовый сбор составляет $40.
На 90 дней в стране могут оставаться граждане государств, которые обозначены как государства с низким уровнем риска заражения коронавирусом. России среди этих стран нет.
По прибытии в Таиланд все иностранцы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Повторно он должен быть сдан в аэропорту. Затем въезжающим необходимо отправиться на 14-дневный карантин.
Раньше россияне могли пребывать в Таиланде без визы до 30 дней в соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией и Королевством Таиланд от 13 декабря 2005 г.
В конце октября МИД России призвал воздержаться от зарубежных поездок в связи с распространением коронавируса. Ведомство не называло Таиланд в числе особенно опасных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако допускало, что там, равно как и в Египте, Сейшельских островах, Турции и на Мальдивах не исключен обратный откат по заболеваемости и риск развития ситуации по нежелательному сценарию.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 13 ноября Таиланд демонстрирует одну из лучших ситуаций с коронавирусом в мире. Там зафиксировано всего лишь 3 861 случая заражения с начала пандемии. Умерли от инфекции 60 человек.