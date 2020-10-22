Захарова призвала воздержаться от зарубежных поездок из-за COVID-19
Гражданам России необходимо взвешивать решения о зарубежных поездках, а также, возможно, отказываться от них, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24».
«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, особенно настораживает отмечаемое в последнее время ухудшение санитарной обстановки в ряде стран, традиционно посещаемых россиянами.
«Так, по данным Роспотребнадзора, резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении», — подчеркнула Захарова, отметив, что в Египте, Таиланде, Сейшельских островах, Турции, на Мальдивах не исключен обратный откат по заболеваемости и риск развития ситуации по нежелательному сценарию.
Ранее в Турции зафиксировали рекордное с мая число новых случаев коронавируса. Там суточный прирост зараженных достиг 2013 человек.