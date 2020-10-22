Захарова призвала воздержаться от зарубежных поездок из-за COVID-19

«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», — сказала Захарова на брифинге.