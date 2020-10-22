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Захарова призвала воздержаться от зарубежных поездок из-за COVID-19

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Гражданам России необходимо взвешивать решения о зарубежных поездках, а также, возможно, отказываться от них, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24».

«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, особенно настораживает отмечаемое в последнее время ухудшение санитарной обстановки в ряде стран, традиционно посещаемых россиянами.

«Так, по данным Роспотребнадзора, резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении», — подчеркнула Захарова, отметив, что в Египте, Таиланде, Сейшельских островах, Турции, на Мальдивах не исключен обратный откат по заболеваемости и риск развития ситуации по нежелательному сценарию.

Ранее в Турции зафиксировали рекордное с мая число новых случаев коронавируса. Там суточный прирост зараженных достиг 2013 человек.

Ранее по теме: В Турции зафиксировали рекордное с мая число новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных