В Турции зафиксировали рекордное с мая число новых случаев коронавируса

Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа отметил в своем Twitter серьезность ситуации. «Сегодня у нас более 2000 впервые выявленных пациентов. Пациенты, с которыми больше всего работают наши специалисты в области здравоохранения — это наши тяжелобольные. Снизить их нагрузку можно, если мы вместе будем соблюдать меры», — написал он.