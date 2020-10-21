В Турции зафиксировали рекордное с мая число новых случаев коронавируса
Суточный прирост зараженных коронавирусом в Турции достиг 2013 человек, сообщает Минздрав страны. Это наибольший показатель с 6 мая.
Согласно статистике медицинского ведомства, 21 октября было выявлено 2013 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 353 426, из них 1504 болеют в тяжелой форме. Умерли 68 больных, всего умерших — 9513. Вылечились сегодня 1507 пациентов, всего — 308 446.
По данным Минздрава Турции, коечный фонд в стране заполнен на 48,1%. Всего с начала пандемии турецкие власти провели 12 759 069 тестов на коронавирус при населении в 82 млн.
Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа отметил в своем Twitter серьезность ситуации. «Сегодня у нас более 2000 впервые выявленных пациентов. Пациенты, с которыми больше всего работают наши специалисты в области здравоохранения — это наши тяжелобольные. Снизить их нагрузку можно, если мы вместе будем соблюдать меры», — написал он.
6 мая Минздрав Турции сообщал о 2253 новых случаях коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса Турция находится на 21-по распространению коронавируса. Россия разрешила авиасообщение с этой страной одной из первых, в августе.