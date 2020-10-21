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В Турции зафиксировали рекордное с мая число новых случаев коронавируса

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Суточный прирост зараженных коронавирусом в Турции достиг 2013 человек, сообщает Минздрав страны. Это наибольший показатель с 6 мая.

Согласно статистике медицинского ведомства, 21 октября было выявлено 2013 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 353 426, из них 1504 болеют в тяжелой форме. Умерли 68 больных, всего умерших — 9513. Вылечились сегодня 1507 пациентов, всего — 308 446. 

По данным Минздрава Турции, коечный фонд в стране заполнен на 48,1%. Всего с начала пандемии турецкие власти провели 12 759 069 тестов на коронавирус при населении в 82 млн. 

Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа отметил в своем Twitter серьезность ситуации. «Сегодня у нас более 2000 впервые выявленных пациентов. Пациенты, с которыми больше всего работают наши специалисты в области здравоохранения — это наши тяжелобольные. Снизить их нагрузку можно, если мы вместе будем соблюдать меры», — написал он.  

6 мая Минздрав Турции сообщал о 2253 новых случаях коронавируса. 

По данным Университета Джонса Хопкинса Турция находится на 21-по распространению коронавируса. Россия разрешила авиасообщение с этой страной одной из первых, в августе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных