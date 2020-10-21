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Доктор Мясников назвал четыре варианта течения коронавирусной инфекции

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В мире существует четыре клинических вида COVID-19, которые варьируются в зависимости от степени тяжести болезни, заявил в интервью на радио «Вести.FM» глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. Он отметил, что такая классификация является его собственной. 

«Вид номер один — это положительный тест и никаких симптомов. Второе — это положительный тест и симптомы легкого ОРЗ. Ковид-3 — это положительный тест и нетяжелая пневмония. Ковид-4 — это тяжелая пневмония либо любая пневмония у групп с факторами риска — пожилых, ослабленных, диабетиков, онкологических больных, больных заболеваниями легких», — сказал Мясников.

Доктор отметил, что наиболее частым является второй тип коронавируса. По словам Мясникова, такой встречается у 90% больных. Медик добавил, что именно его перенес президент США Дональд Трамп.

Также Мясников заявил, что показатель суточного прироста числа жителей России, заразившихся коронавирусом, достигнет 20 000, а затем начнет уменьшаться. Он пояснил, что «волна» заболеваний продлится два-три месяца, что стандартно для такого рода болезней.

«Пришел пятый вирус коронавируса. Он будет навсегда», — сказал Мясников.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, за последние сутки в России обнаружили 15 700 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 447 335, а смертей — 24 952. Рекордное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом граждан было зафиксировано ранее, 20 октября. Тогда оно составило 16 319 человек.

Ранее по теме: В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных