Доктор Мясников назвал четыре варианта течения коронавирусной инфекции
В мире существует четыре клинических вида COVID-19, которые варьируются в зависимости от степени тяжести болезни, заявил в интервью на радио «Вести.FM» глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. Он отметил, что такая классификация является его собственной.
«Вид номер один — это положительный тест и никаких симптомов. Второе — это положительный тест и симптомы легкого ОРЗ. Ковид-3 — это положительный тест и нетяжелая пневмония. Ковид-4 — это тяжелая пневмония либо любая пневмония у групп с факторами риска — пожилых, ослабленных, диабетиков, онкологических больных, больных заболеваниями легких», — сказал Мясников.
Доктор отметил, что наиболее частым является второй тип коронавируса. По словам Мясникова, такой встречается у 90% больных. Медик добавил, что именно его перенес президент США Дональд Трамп.
Также Мясников заявил, что показатель суточного прироста числа жителей России, заразившихся коронавирусом, достигнет 20 000, а затем начнет уменьшаться. Он пояснил, что «волна» заболеваний продлится два-три месяца, что стандартно для такого рода болезней.
«Пришел пятый вирус коронавируса. Он будет навсегда», — сказал Мясников.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, за последние сутки в России обнаружили 15 700 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 447 335, а смертей — 24 952. Рекордное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом граждан было зафиксировано ранее, 20 октября. Тогда оно составило 16 319 человек.