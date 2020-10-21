Доктор Мясников назвал четыре варианта течения коронавирусной инфекции

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, за последние сутки в России обнаружили 15 700 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 447 335, а смертей — 24 952. Рекордное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом граждан было зафиксировано ранее, 20 октября. Тогда оно составило 16 319 человек.