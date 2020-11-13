Роспотребнадзор назвал долю заразившихся от детей коронавирусом москвичей
Почти каждый пятый москвич (17%) заразился коронавирусом дома от детей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву.
«Мы провели исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября: 17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей», — сказала Андреева. Она отметила, что перевод детей на дистанционное обучение может обезопасить не только их здоровье, но и совместно проживающих с ними родственников.
Ранее в школах Москвы были объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Затем с 19 октября ученики 1-5 классов перешли на учебу в школах, школьники 6-11 классов перешли на дистанционку. 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение о продлении дистанционной учебы для учеников 6-11 классов может быть принято на следующей неделе.
До этого член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что чаще всего коронавирусом заражаются подростки – они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России. По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах. Горелов добавил, что половина детей переносит коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме.