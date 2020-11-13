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Роспотребнадзор назвал долю заразившихся от детей коронавирусом москвичей

Ведомости

Почти каждый пятый москвич (17%) заразился коронавирусом дома от детей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву.

«Мы провели исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября: 17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей», — сказала  Андреева. Она отметила, что перевод детей на дистанционное обучение может обезопасить не только их здоровье, но и совместно проживающих с ними родственников. 

Ранее в школах Москвы были объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Затем с 19 октября ученики 1-5 классов перешли на учебу в школах, школьники 6-11 классов перешли на дистанционку. 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение о продлении дистанционной учебы для учеников 6-11 классов может быть принято на следующей неделе.  

До этого член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что чаще всего коронавирусом заражаются подростки – они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России. По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах. Горелов добавил, что половина детей переносит коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали основной возраст зараженных коронавирусом детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных