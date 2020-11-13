Роспотребнадзор назвал долю заразившихся от детей коронавирусом москвичей

До этого член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что чаще всего коронавирусом заражаются подростки – они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России. По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах. Горелов добавил, что половина детей переносит коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме.