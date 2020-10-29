В Роспотребнадзоре назвали основной возраст зараженных коронавирусом детей

«Наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста и основная толика приходится на подростков, на которых в настоящий момент приходится две трети от всех регистрируемых случаев», — сказал Горелов. По его словам, всего в России было выявлено более 85 000 случаев заражения коронавирусом среди детей. Показатели заболеваемости среди мальчиков и среди девочек «абсолютно идентичны». По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах.