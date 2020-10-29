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В Роспотребнадзоре назвали основной возраст зараженных коронавирусом детей

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Чаще всего коронавирусом заражаются подростки — они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России, заявил член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции.

«Наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста и основная толика приходится на подростков, на которых в настоящий момент приходится две трети от всех регистрируемых случаев», — сказал Горелов. По его словам, всего в России было выявлено более 85 000 случаев заражения коронавирусом среди детей. Показатели заболеваемости среди мальчиков и среди девочек «абсолютно идентичны». По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах. 

Горелов добавил, что половина детей переносит коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме. Чаще всего коронавирус в тяжелой и среднетяжелой форме регистрируют у детей первого года жизни, отметил врач. У детей старше трех лет коронавирус чаще всего протекает в легкой или среднетяжелой форме.

29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных