В Роспотребнадзоре назвали основной возраст зараженных коронавирусом детей
Чаще всего коронавирусом заражаются подростки — они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России, заявил член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции.
«Наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста и основная толика приходится на подростков, на которых в настоящий момент приходится две трети от всех регистрируемых случаев», — сказал Горелов. По его словам, всего в России было выявлено более 85 000 случаев заражения коронавирусом среди детей. Показатели заболеваемости среди мальчиков и среди девочек «абсолютно идентичны». По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах.
Горелов добавил, что половина детей переносит коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме. Чаще всего коронавирус в тяжелой и среднетяжелой форме регистрируют у детей первого года жизни, отметил врач. У детей старше трех лет коронавирус чаще всего протекает в легкой или среднетяжелой форме.
29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.