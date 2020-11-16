Правозащитники сообщили о более 1000 задержанных на акциях в Белоруссии
Правоохранительные органы задержали 1127 человек на акциях протеста, прошедших в ряде белорусских городов 15 ноября. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» по данным на 8.30 мск. Белорусская милиция пока не дает данных о количестве задержанных участников акций.
Большинство задержаний приходится на Минск. Также активистов задерживали в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно и Ивье.
15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летним активисте Романе Бондаренко. Вечером 11 ноября Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер. Вечером 12 ноября близкие Бондаренко сообщили о его смерти, сообщал портал tut.by.
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил властям Белоруссии новыми санкциями в связи с гибелью Бондаренко. По его словам, «это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей». Боррель, а также главы МИД Литвы и Латвии выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.
Свои соболезнования семье погибшего принес и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По версии, изложенной президентом, один из отрядов «народных дружин» Минска, которые ранее он призвал создать для охраны правопорядка из состава местных жителей и отставных военных, срывал в одном из дворов «коллаборационистскую» символику, в результате чего завязалась потасовка, где и пострадал Бондаренко, который находился в нетрезвом состоянии.