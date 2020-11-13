Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего в Минске оппозиционера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего накануне в Минске протестующего Романа Бондаренко, которого избили неизвестные люди в масках, передает «БелТА».
«Искренние соболезнования родным и близким. Потеряли парня. Тяжелый случай, конечно. Пускай единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь», — сказал Лукашенко. Он отметил, что «нельзя на гибели людей делать политику» и заверил, что расследование гибели Бондаренко началось по его личному указанию, «под особый контроль» генпрокурора республики.
По версии, изложенной Лукашенко, один из отрядов «народных дружин» Минска, которые ранее он призвал создать для охраны правопорядка из состава местных жителей и отставных военных, срывал в одном из дворов «коллаборационистскую» символику, в результате чего завязалась потасовка, где и пострадал Бондаренко, который находился в нетрезвом состоянии «Этот (Бондаренко. — прим. ред.) то ли травмирован был, то ли что. В нетрезвом состоянии. Его взяли и повезли в этот отдел (милиции. — прим. ред.). Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу», — рассказал Лукашенко.
Ранее глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил властям Белоруссии новыми санкциями в связи с гибелью Бондаренко. По его словам, «это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей». Боррель, а также главы МИД Литвы и Латвии выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.
О гибели 31-летнего Романа Бондаренко 12 нобяря после стычки с неизвестными в масках и штатском в так называемом «Дворе Перемен» сообщил портал Tut.by со слов его родственников. По данным издания, вечером предыдущего дня в этот двор приехали неизвестные в гражданской одежде и масках. Они начали снимать висящие на заборе красно-белые ленты — символы протеста.
Некоторе местные жители вышли на улицу, чтобы поговорить с людьми в гражданском. Среди них оказался Бондаренко. После словесной перепалки с людьми в штатском вспыхнула драка, Бондаренко задержали, и, предположительно, жестоко избили. После этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами, от которых скончался.