Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего в Минске оппозиционера

По версии, изложенной Лукашенко, один из отрядов «народных дружин» Минска, которые ранее он призвал создать для охраны правопорядка из состава местных жителей и отставных военных, срывал в одном из дворов «коллаборационистскую» символику, в результате чего завязалась потасовка, где и пострадал Бондаренко, который находился в нетрезвом состоянии «Этот (Бондаренко. — прим. ред.) то ли травмирован был, то ли что. В нетрезвом состоянии. Его взяли и повезли в этот отдел (милиции. — прим. ред.). Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу», — рассказал Лукашенко.