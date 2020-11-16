Поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе

Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.