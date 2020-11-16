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Поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе

Ведомости

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе 2021 г., сообщила вице-премьер страны Делси Родригес в своем аккаунте в Twitter. 

«Мы обеспечим производство вакцины ("Спутник V". — Ведомости) и безопасные поставки с января», — рассказала Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны гарантировало поставки 10 млн доз российской вакцины к 2021 году, сообщило издание Notimerica. Мадуро добавил, что Венесуэла будет также сама производить вакцину «Спутник V». 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 16 ноября, в Венесуэле выявлено более 97 350 случаев заражения коронавирусом, 851 человек погиб. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что венгерская сторона обсуждает с Россией частичный перенос производства вакцины «Спутник V» в Венгрию. Также обсуждается производство российской вакцины на территории Казахстана, Турции и Южной Кореи.

Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных