Поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе 2021 г., сообщила вице-премьер страны Делси Родригес в своем аккаунте в Twitter.
«Мы обеспечим производство вакцины ("Спутник V". — Ведомости) и безопасные поставки с января», — рассказала Родригес.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны гарантировало поставки 10 млн доз российской вакцины к 2021 году, сообщило издание Notimerica. Мадуро добавил, что Венесуэла будет также сама производить вакцину «Спутник V».
По данным Университета Джонса Хопкинса на 16 ноября, в Венесуэле выявлено более 97 350 случаев заражения коронавирусом, 851 человек погиб.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что венгерская сторона обсуждает с Россией частичный перенос производства вакцины «Спутник V» в Венгрию. Также обсуждается производство российской вакцины на территории Казахстана, Турции и Южной Кореи.
Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.