Разработчик вакцины «Спутник V» оценил ее эффективность в 92%
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%, сообщается в совместном пресс-релизе Центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%», – говорится в сообщении. Оценка эффективности была проведена среди более 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо.
Первыми вакцину в сентябре начали получать добровольцы среди персонала «красных зон» российских госпиталей. Наблюдение за 10 000 вакцинированных также подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%. В ходе клинических исследований в России первую дозу вакцины получили 20 000 добровольцев, первую и вторую дозы – более 16 000. Непредвиденных нежелательных явлений у участников исследования не выявлено. У части из них наблюдалась боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головная боль, уточняется в сообщении.
Наблюдение за добровольцами продолжится в течение полугода, затем будет подготовлен финальный отчет. Третья фаза клинических исследований также проводится в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран. В России также проходит клиническое исследование вакцины с участием людей старшего возраста. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что публикация промежуточных результатов пострегистрационных испытаний делает возможным начало массовой вакцинации россиян в течение ближайших недель.
Ранее американская компания Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.