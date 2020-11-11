Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Разработчик вакцины «Спутник V» оценил ее эффективность в 92%

Ведомости

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%, сообщается в совместном пресс-релизе Центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%», – говорится в сообщении. Оценка эффективности была проведена среди более 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо.

Первыми вакцину в сентябре начали получать добровольцы среди персонала «красных зон» российских госпиталей. Наблюдение за 10 000 вакцинированных также подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%. В ходе клинических исследований в России первую дозу вакцины получили 20 000 добровольцев, первую и вторую дозы – более 16 000. Непредвиденных нежелательных явлений у участников исследования не выявлено. У части из них наблюдалась боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головная боль, уточняется в сообщении.

Наблюдение за добровольцами продолжится в течение полугода, затем будет подготовлен финальный отчет. Третья фаза клинических исследований также проводится в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран. В России также проходит клиническое исследование вакцины с участием людей старшего возраста. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что публикация промежуточных результатов пострегистрационных испытаний делает возможным начало массовой вакцинации россиян в течение ближайших недель.

Ранее по теме: Турция планирует производить российскую вакцину «Спутник V»

Ранее американская компания Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных