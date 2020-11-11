Разработчик вакцины «Спутник V» оценил ее эффективность в 92%

Первыми вакцину в сентябре начали получать добровольцы среди персонала «красных зон» российских госпиталей. Наблюдение за 10 000 вакцинированных также подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%. В ходе клинических исследований в России первую дозу вакцины получили 20 000 добровольцев, первую и вторую дозы – более 16 000. Непредвиденных нежелательных явлений у участников исследования не выявлено. У части из них наблюдалась боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головная боль, уточняется в сообщении.