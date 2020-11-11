Турция планирует производить российскую вакцину «Спутник V»
Турция заинтересована в организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на собственных мощностях, сообщает пресс-служба Минздрава России по итогам переговоров Михаила Мурашко со своим турецким коллегой Фахреттином Коджи.
«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — говорится в сообщении. В российском ведомстве выразили готовность организовать подобные исследования в сертифицированных лабораториях.
Как сообщили в российском Минздраве, стороны договорились в ближайшее время приступить к реализации соответствующих договоренностей. Днем ранее, 10 ноября, вопрос совместного производства вакцин от коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в которых участвуют 40 000 добровольцев.