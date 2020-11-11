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Турция планирует производить российскую вакцину «Спутник V»

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Турция заинтересована в организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на собственных мощностях, сообщает пресс-служба Минздрава России по итогам переговоров Михаила Мурашко со своим турецким коллегой Фахреттином Коджи.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — говорится в сообщении. В российском ведомстве выразили готовность организовать подобные исследования в сертифицированных лабораториях.

Как сообщили в российском Минздраве, стороны договорились в ближайшее время приступить к реализации соответствующих договоренностей. Днем ранее, 10 ноября, вопрос совместного производства вакцин от коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в которых участвуют 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: В Минздраве сообщили об эффективности вакцины «Спутник V» в более 90% случаев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных