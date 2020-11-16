Мэр Волгодонска стал фигурантом уголовного дела

Следствие считает, что в 2017 г. Мельников дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» указание подписать акты о приемке работ по ремонту трех городских дорог, тогда как фактически контракты не были исполнены. По версии следствия, в результате бюджету Волгодонска был причинен ущерб в 16 млн руб.