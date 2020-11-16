Мэр Волгодонска стал фигурантом уголовного дела
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, сообщается на сайте Следственного комитета. Чиновника подозревают в подстрекательстве к совершению должностного преступления и нанесении ущерба в 16 млн руб.
«Следственным отделом по г. Волгодонск следственного управления Следственного комитета по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Волгодонска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий)» — говорится в сообщении.
Следствие считает, что в 2017 г. Мельников дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» указание подписать акты о приемке работ по ремонту трех городских дорог, тогда как фактически контракты не были исполнены. По версии следствия, в результате бюджету Волгодонска был причинен ущерб в 16 млн руб.
Отмечается, что следователи заподозрили Мельникова в подстрекательстве в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий директором МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства». В скором времени мэру города должны избрать меру пресечения, говорится на сайте СК.
Мельников занимает пост мэра Волгодонска с марта 2017 г. До этого, с 1997 г., он был главой Волгодонского района, а с марта 2015 г. — главой администрации Волгодонского района.