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Мэр Волгодонска стал фигурантом уголовного дела

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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, сообщается на сайте Следственного комитета. Чиновника подозревают в подстрекательстве к совершению должностного преступления и нанесении ущерба в 16 млн руб.

«Следственным отделом по г. Волгодонск следственного управления Следственного комитета по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Волгодонска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий)» — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2017 г. Мельников дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» указание подписать акты о приемке работ по ремонту трех городских дорог, тогда как фактически контракты не были исполнены. По версии следствия, в результате бюджету Волгодонска был причинен ущерб в 16 млн руб.

Отмечается, что следователи заподозрили Мельникова в подстрекательстве в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий директором  МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства». В скором времени мэру города должны избрать меру пресечения, говорится на сайте СК.

Мельников занимает пост мэра Волгодонска с марта 2017 г. До этого, с 1997 г., он был главой Волгодонского района, а с марта 2015 г. — главой администрации Волгодонского района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных