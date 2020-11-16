Под Владимиром сошли с рельсов 12 цистерн с мазутом
Во Владимирской области с рельсов сошло 12 цистерн с мазутом. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает управление МЧС по региону.
«По предварительной информации, сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты 2-х путей», — сообщили в ведомстве.
На место происшествия выехали пожарные и начальник Главного управления МЧС по Владимирской области. Специалисты работают над тем, чтобы не допустить возгорание сошедших с рельсов вагонов.
В общей сложности на месте работают четыре единицы техники.