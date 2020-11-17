СК возбудил дело против сотрудника связанной с мэром Томска компании
Следственные органы СКР по Томской области возбудили уголовное дело против сотрудника ОАО «Томское пиво», связанной с арестованным мэром Томска Иваном Кляйном. Сотрудник компании проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), говорится на сайте СК.
По предварительным данным следствия, сотрудник компании в 2016 г. ввел в заблуждение предпринимателя и подготовил договор купли-продажи на два участка земли в Томске. В результате ОАО «Томское пиво» купило эти участки по заниженной цене, предпринимателю был нанесен ущерб в размере более 1 млн руб. По решению суда сотрудник компании был арестован. Его имя в сообщении СК не указано.
Мэра Томска задержали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.», отмечает СК.