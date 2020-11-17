СК возбудил дело против сотрудника связанной с мэром Томска компании

По предварительным данным следствия, сотрудник компании в 2016 г. ввел в заблуждение предпринимателя и подготовил договор купли-продажи на два участка земли в Томске. В результате ОАО «Томское пиво» купило эти участки по заниженной цене, предпринимателю был нанесен ущерб в размере более 1 млн руб. По решению суда сотрудник компании был арестован. Его имя в сообщении СК не указано.