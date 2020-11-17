Глава Бийска повторно заразился коронавирусом
Глава Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Глава Бийска Александр Студеникин в конце прошлой недели вновь сдал тесты перед командировкой. Тесты показали положительный результат на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. После этого мэр ушел на самоизоляцию.
В администрации отметили, что месяц назад Студеникин вылечился от коронавирусной инфекции, что подтвердили два отрицательных теста на COVID-19. Состояние главы города удовлетворительное, он продолжает работать дистанционно.
В сентябре глава республики Тува Шолбан Кара-Оол сообщил о повторном заражении коронавирусом. В Минздраве объяснили возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.