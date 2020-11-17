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Романа Виктюка планируют похоронить во Львове

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Народного артиста России Романа Виктюка планируют похоронить на его родине — во Львове, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра. Виктюк скончался сегодня в возрасте 84 лет.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы», — говорится в сообщении. Пресс-атташе отметила, что Виктюк хотел быть похороненным рядом с его матерью и отцом.

По ее словам, прощание с артистом в Москве состоится, но «трудно сказать, в каком формате».

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 г. В 1956 г. окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970 – 1974 гг. был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (сейчас Русский драматический театр Литвы). С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных