Романа Виктюка планируют похоронить во Львове

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 г. В 1956 г. окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970 – 1974 гг. был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (сейчас Русский драматический театр Литвы). С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.