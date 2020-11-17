Романа Виктюка планируют похоронить во Львове
Народного артиста России Романа Виктюка планируют похоронить на его родине — во Львове, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра. Виктюк скончался сегодня в возрасте 84 лет.
«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы», — говорится в сообщении. Пресс-атташе отметила, что Виктюк хотел быть похороненным рядом с его матерью и отцом.
По ее словам, прощание с артистом в Москве состоится, но «трудно сказать, в каком формате».
Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 г. В 1956 г. окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970 – 1974 гг. был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (сейчас Русский драматический театр Литвы). С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.