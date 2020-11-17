Умер режиссер Роман Виктюк

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970—1974 г.г. был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (сейчас — Русский драматический театр Литвы).