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Умер режиссер Роман Виктюк

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Режиссер, народный артист России Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра имени режиссера.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — цитирует агентство собеседника. Время и место прощания сообщат позднее, отметил он.

Как сообщает «РИА Новости», в прошлом месяце режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Позднее он был переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970—1974 г.г. был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (сейчас — Русский драматический театр Литвы).

С середины 1970-х Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. Виктюк основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных