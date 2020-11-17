Умер режиссер Роман Виктюк
Режиссер, народный артист России Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра имени режиссера.
«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — цитирует агентство собеседника. Время и место прощания сообщат позднее, отметил он.
Как сообщает «РИА Новости», в прошлом месяце режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Позднее он был переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.
Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970—1974 г.г. был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (сейчас — Русский драматический театр Литвы).
С середины 1970-х Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. Виктюк основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.