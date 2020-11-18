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Эксперты рассказали о телефонном мошенничестве перед «черной пятницей»

Ведомости

Мошенники придумали новые способы получения данных банковских карт россиян перед «черной пятницей», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертов и банки. Злоумышленники предлагают оформить кредитные карты с большим процентом дохода, увеличенный кэшбэк по картам, сниженные ставки по кредиту и другие скидки. 

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал в таких сутуациях перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли такая акция. Голованов напомнил, что никому нельзя сообщать одноразовый код из СМС. Также, если просят ввести какие-то данные на сайте, нужно проверить корректность адреса сайта и безопасность соединения — перед адресом появится зеленый замок. 

В ВТБ рассказали, что мошенники звонят клиентам под видом представителей крупных ритейлеров. Они просят людей перейти по ссылке и сделать предзаказ на различные товары, чтобы получить дополнительную скидку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных