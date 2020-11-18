Эксперты рассказали о телефонном мошенничестве перед «черной пятницей»
Мошенники придумали новые способы получения данных банковских карт россиян перед «черной пятницей», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертов и банки. Злоумышленники предлагают оформить кредитные карты с большим процентом дохода, увеличенный кэшбэк по картам, сниженные ставки по кредиту и другие скидки.
Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал в таких сутуациях перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли такая акция. Голованов напомнил, что никому нельзя сообщать одноразовый код из СМС. Также, если просят ввести какие-то данные на сайте, нужно проверить корректность адреса сайта и безопасность соединения — перед адресом появится зеленый замок.
В ВТБ рассказали, что мошенники звонят клиентам под видом представителей крупных ритейлеров. Они просят людей перейти по ссылке и сделать предзаказ на различные товары, чтобы получить дополнительную скидку.