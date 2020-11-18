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Кабмин выделит 826 млн рублей на ликвидацию вреда от Байкальского ЦБК

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Правительство в 2020 г. выделит 826 млн руб. на ликвидацию отходов и накопленного вреда окружающей среде, образовавшихся в результате функционирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве вопросы экологии. Такое решение было принято по результатам первого совещания рабочей группы по ликвидации вреда.

Как отмечается в сообщении, по результатам обследования территории ЦБК установлено 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия.

«Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Значительный вред окружающей среде наносят и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до около 238 тыс. куб. м. Контроль за ликвидацией накопленного вреда и отходов перенесли от правительства Иркутской области к Минприроды. Росгидромет совместно с ведомствами должен будет проводить регулярный мониторинг экологической ситуации в городе Байкальске и на промплощадке.

Байкальский ЦБК был закрыт ещё в 2013 г. С того времени кабмином было выделено 4 млрд руб. на ликвидацию отходов, но соответсвующие мероприятия так и начались, сообщала в мае 2019 г. Счетная палата.

Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале приняли в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. нынешний вице-премьер, а на тот момент помощник президента России Андрей Белоусов заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.

Ранее по теме: Путин поручил ликвидировать последствия деятельности Байкальского ЦБК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных