Кабмин выделит 826 млн рублей на ликвидацию вреда от Байкальского ЦБК

В 2017 г. нынешний вице-премьер, а на тот момент помощник президента России Андрей Белоусов заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.