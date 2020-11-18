Кабмин выделит 826 млн рублей на ликвидацию вреда от Байкальского ЦБК
Правительство в 2020 г. выделит 826 млн руб. на ликвидацию отходов и накопленного вреда окружающей среде, образовавшихся в результате функционирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве вопросы экологии. Такое решение было принято по результатам первого совещания рабочей группы по ликвидации вреда.
Как отмечается в сообщении, по результатам обследования территории ЦБК установлено 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия.
«Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Значительный вред окружающей среде наносят и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительным данным, объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до около 238 тыс. куб. м. Контроль за ликвидацией накопленного вреда и отходов перенесли от правительства Иркутской области к Минприроды. Росгидромет совместно с ведомствами должен будет проводить регулярный мониторинг экологической ситуации в городе Байкальске и на промплощадке.
Байкальский ЦБК был закрыт ещё в 2013 г. С того времени кабмином было выделено 4 млрд руб. на ликвидацию отходов, но соответсвующие мероприятия так и начались, сообщала в мае 2019 г. Счетная палата.
Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале приняли в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».
В 2017 г. нынешний вице-премьер, а на тот момент помощник президента России Андрей Белоусов заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.