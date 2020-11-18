Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СКР прекратил уголовное дело экс-сенатора Глеба Фетисова

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело в отношении бывшего владельца ООО «Мой банк» и бывшего сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Гофштейн.

«Дело, которое длилось шесть лет, прекращено», — сказал адвокат. Причины такого решения следствия он обсуждать не стал. Источник ТАСС сообщил, что уголовное дело и уголовное преследование Фетисова прекращено в связи с истечением срока давности уголовного дела.

Глеб Фетисов был задержан и арестован 28 февраля 2014 г. по обвинению в мошенничестве по делу о выводе средств из «Моего банка». ЦБ отозвал лицензию у «Моего банка» через несколько месяцев после того, как Фетисов продал свою долю в этом кредитном учреждении, которой он владел через амстердамскую FFF Finance Group.

После отзыва лицензии СКР возбудил уголовное дело по факту вывода и хищения активов банка, а экс-сенатору было предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом банка. «Мой банк» был признан банкротом, а ущерб в следствии действий Фетисова был оценен в 1,9 млрд руб. В августе 2015 г. Фетисов был освобожден из-под домашнего ареста в связи с истечением предельного срока содержания под стражей и отказом Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение.

В ноябре 2017 г. Лондонский международный третейский суд (LCIA) признал Фетисова непричастным к банкротству «Моего банка», писал РБК. Суд удовлетворил гражданский иск Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину, который в 2000-2004 гг. был главой Российского фонда федерального имущества. Суд признал действия Малина причиной отзыва лицензии «Моего Банка» и присудил Фетисову суммарную компенсацию в размере $29,9 млн.

Ранее по теме: Банкир Фетисов освобожден из-под домашнего ареста – «Коммерсантъ»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных