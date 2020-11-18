СКР прекратил уголовное дело экс-сенатора Глеба Фетисова

Глеб Фетисов был задержан и арестован 28 февраля 2014 г. по обвинению в мошенничестве по делу о выводе средств из «Моего банка». ЦБ отозвал лицензию у «Моего банка» через несколько месяцев после того, как Фетисов продал свою долю в этом кредитном учреждении, которой он владел через амстердамскую FFF Finance Group.