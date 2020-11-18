СКР прекратил уголовное дело экс-сенатора Глеба Фетисова
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело в отношении бывшего владельца ООО «Мой банк» и бывшего сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Гофштейн.
«Дело, которое длилось шесть лет, прекращено», — сказал адвокат. Причины такого решения следствия он обсуждать не стал. Источник ТАСС сообщил, что уголовное дело и уголовное преследование Фетисова прекращено в связи с истечением срока давности уголовного дела.
Глеб Фетисов был задержан и арестован 28 февраля 2014 г. по обвинению в мошенничестве по делу о выводе средств из «Моего банка». ЦБ отозвал лицензию у «Моего банка» через несколько месяцев после того, как Фетисов продал свою долю в этом кредитном учреждении, которой он владел через амстердамскую FFF Finance Group.
После отзыва лицензии СКР возбудил уголовное дело по факту вывода и хищения активов банка, а экс-сенатору было предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом банка. «Мой банк» был признан банкротом, а ущерб в следствии действий Фетисова был оценен в 1,9 млрд руб. В августе 2015 г. Фетисов был освобожден из-под домашнего ареста в связи с истечением предельного срока содержания под стражей и отказом Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение.
В ноябре 2017 г. Лондонский международный третейский суд (LCIA) признал Фетисова непричастным к банкротству «Моего банка», писал РБК. Суд удовлетворил гражданский иск Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину, который в 2000-2004 гг. был главой Российского фонда федерального имущества. Суд признал действия Малина причиной отзыва лицензии «Моего Банка» и присудил Фетисову суммарную компенсацию в размере $29,9 млн.