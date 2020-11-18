Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах
Президент России Владимир Путин призвал глав субъектов не пытаться приукрасить ситуацию с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Хочу обратиться к главам регионов… Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя решения, или, к сожалению, не принятые — эту личную ответственность никто не снимал», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны», — добавил глава государства.
Задача всех глав регионов — настойчиво и ежечасно решать возникающие проблемы, подчеркнул Путин.
В России вторые сутки подряд фиксируют рекордное число умерших от коронавируса. За последний день их зарегистрировали 456. Всего выявлено 20 985 случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек.
За весь период пандемии выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528 человек.