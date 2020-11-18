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Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал глав субъектов не пытаться приукрасить ситуацию с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Хочу обратиться к главам регионов… Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя решения, или, к сожалению, не принятые — эту личную ответственность никто не снимал», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны», — добавил глава государства.

Задача всех глав регионов — настойчиво и ежечасно решать возникающие проблемы, подчеркнул Путин.

В России вторые сутки подряд фиксируют рекордное число умерших от коронавируса. За последний день их зарегистрировали 456. Всего выявлено 20 985 случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек.

За весь период пандемии выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных