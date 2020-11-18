Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах

«Хочу обратиться к главам регионов… Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя решения, или, к сожалению, не принятые — эту личную ответственность никто не снимал», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».