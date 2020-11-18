Путин поручил увеличить объемы выпуска вакцин от коронавируса
Количество доз вакцин от коронавируса, которые поступают в гражданский оборот, нужно увеличить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличить», — сказал Путин.
В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с момента регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот выпущено 58 000 доз препарата. В ноябре планируется выпустить 653 000 доз вакцины, в декабре — 2,2 млн.
Центр «Вектор», который зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, также начал наработку вакцины для введения в гражданский оборот. Голикова добавила, что сегодня «Вектор» начал пострегистрационные испытания вакцины с участием 3000 добровольцев.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.