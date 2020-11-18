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Глава Минсельхоза Дании ушел в отставку после скандала с уничтожением норок

Ведомости

Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу выйти из состава правительства. Отмечу, что среди парламентских партий у меня нет необходимой поддержки», – написал Енсен.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны. 

Сегодня, как сообщило управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании, все зараженные коронавирусом норки были уничтожены.

Ранее по теме: Коронавирус у норок обнаружили еще в пяти странах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных