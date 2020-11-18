Глава Минсельхоза Дании ушел в отставку после скандала с уничтожением норок

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.