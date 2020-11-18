Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи со смертью режиссера, сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования и слова искреннего участия в связи с кончиной Романа Григорьевича Виктюка... Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Виктюк «был наделён особой внутренней свободой, позволявшей ему смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путём». Он назвал режиссера выдающимся и отметил, что его работы «обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства».
Ранее «РИА Новости» сообщили, что народного артиста России Романа Виктюка планируют похоронить на его родине — во Львове. По данным агентства, в прошлом месяце режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Позднее он был переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.
Виктюк умер в возрасте 84 лет. Он был выпускником актерского факультета ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.