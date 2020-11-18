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Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

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Риск заражения коронавирусом в хорошо проветриваемой комнате снижается на 70%, сообщили ученые Лидского университета в короткометражном фильме «Руки. Лицо. Пространство», выпущенном правительством Великобритании. 

«Исследования показывают, что пребывание в комнате со свежим воздухом может сократить риск инфицирования от зараженных частиц более чем на 70%, так как свежий воздух разбавляет эти частицы», — говорится в пояснении к фильму.

При этом в закрытых помещениях риск вдыхания частиц инфекции, наоборот, возрастает, считают ученые. Они рекомендовали регулярно проветривать комнаты в течение дня по 10-15 минут, а также оставлять окна чуть приоткрытыми постоянно. 

Кроме того, ученые отметили, что бытовые системы, обеспечивающие рециркуляцию воздуха, например, вентиляторы, могут быть эффективны наряду с проветриванием. Их можно применять дополнительно, пояснили эксперты.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус выявлен более чем у 55,7 млн человек, из которых свыше 1,3 млн скончались. Россия занимает пятое место по числу зараженных — 1 991 998. Из них выздоровели 1 501 083 пациента, еще 34 387 умерли. 456 528 человек болеют до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных