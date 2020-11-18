Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%
Риск заражения коронавирусом в хорошо проветриваемой комнате снижается на 70%, сообщили ученые Лидского университета в короткометражном фильме «Руки. Лицо. Пространство», выпущенном правительством Великобритании.
«Исследования показывают, что пребывание в комнате со свежим воздухом может сократить риск инфицирования от зараженных частиц более чем на 70%, так как свежий воздух разбавляет эти частицы», — говорится в пояснении к фильму.
При этом в закрытых помещениях риск вдыхания частиц инфекции, наоборот, возрастает, считают ученые. Они рекомендовали регулярно проветривать комнаты в течение дня по 10-15 минут, а также оставлять окна чуть приоткрытыми постоянно.
Кроме того, ученые отметили, что бытовые системы, обеспечивающие рециркуляцию воздуха, например, вентиляторы, могут быть эффективны наряду с проветриванием. Их можно применять дополнительно, пояснили эксперты.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус выявлен более чем у 55,7 млн человек, из которых свыше 1,3 млн скончались. Россия занимает пятое место по числу зараженных — 1 991 998. Из них выздоровели 1 501 083 пациента, еще 34 387 умерли. 456 528 человек болеют до сих пор.