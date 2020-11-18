Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус выявлен более чем у 55,7 млн человек, из которых свыше 1,3 млн скончались. Россия занимает пятое место по числу зараженных — 1 991 998. Из них выздоровели 1 501 083 пациента, еще 34 387 умерли. 456 528 человек болеют до сих пор.