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Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

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Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране в ходе совещания с правительством. По его словам, она складывается не просто.

«К сожалению, ситуация у нас складывается не просто», — сказал глава российского государства. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России контролируемая, «но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения в России испытывает максимальную нагрузку.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, число выявленных в России случаев заражения коронавирусом приблизилось к 2 млн. 1,5 млн пациентов выздоровели, более 34 000 человек скончались.

Ранее по теме: Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных