Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране в ходе совещания с правительством. По его словам, она складывается не просто.
«К сожалению, ситуация у нас складывается не просто», — сказал глава российского государства. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России контролируемая, «но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения в России испытывает максимальную нагрузку.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, число выявленных в России случаев заражения коронавирусом приблизилось к 2 млн. 1,5 млн пациентов выздоровели, более 34 000 человек скончались.