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Депздрав назвал причину ЧП в больнице в Коммунарке

Ведомости

Разгерметизация кислородной линии произошла в больнице в Коммунарке во время пусконаладочных работ в сооружениях, которые не введены в эксплуатацию, сообщил департамент здравоохранения Москвы. 

«Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», — говорится в сообщении на сайте Депздрава.

В ведомстве отметили, что больных в этом блоке не было. Пострадавших, равно как и угрозы для пациентов и персонала больницы, нет. Неисправность устраняется. Размещенные в соседних корпусах пациенты переводятся в стоящие рядом сооружения, не связанные с блоком, где произошло ЧП.

Ранее стало известно, что в одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел разрыв кислородного баллона. По сообщениям очевидцев, после взрыва над больницей наблюдается белый дым.

Ранее по теме: В одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел взрыв

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных