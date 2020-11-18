Депздрав назвал причину ЧП в больнице в Коммунарке
Разгерметизация кислородной линии произошла в больнице в Коммунарке во время пусконаладочных работ в сооружениях, которые не введены в эксплуатацию, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
«Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», — говорится в сообщении на сайте Депздрава.
В ведомстве отметили, что больных в этом блоке не было. Пострадавших, равно как и угрозы для пациентов и персонала больницы, нет. Неисправность устраняется. Размещенные в соседних корпусах пациенты переводятся в стоящие рядом сооружения, не связанные с блоком, где произошло ЧП.
Ранее стало известно, что в одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел разрыв кислородного баллона. По сообщениям очевидцев, после взрыва над больницей наблюдается белый дым.