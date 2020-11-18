Депздрав назвал причину ЧП в больнице в Коммунарке

В ведомстве отметили, что больных в этом блоке не было. Пострадавших, равно как и угрозы для пациентов и персонала больницы, нет. Неисправность устраняется. Размещенные в соседних корпусах пациенты переводятся в стоящие рядом сооружения, не связанные с блоком, где произошло ЧП.