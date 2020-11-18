В одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел взрыв
В одном из корпусов инфекционной больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве произошел разрыв кислородного баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет, пожара не возникло», — сказал собеседник агентства.
❗️Разрыв кислородного трубопровода произошел в одном из корпусов больницы в Коммунарке, повреждена обшивка здания. pic.twitter.com/04LRCij0Dm— Телеканал 360° (@360tv) November 18, 2020
По сообщениям очевидцев, сейчас над больницей наблюдается белый дым.