Дело о пожаре в челябинской больнице передали в центральный аппарат СК
Председатель СК России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела, возбужденного после пожара в поликлинике городской клинической больницы № 2, в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте СК.
«Председатель Следственного комитета поручил руководству Следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел в субботу утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.
Пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности, удалось потушить спустя несколько часов. Его площадь составила 50 кв. м, также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.
По словам руководителя регионального управления МЧС Юрия Буренко, возгорание могло произойти из-за нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, которое было установлено всего несколько дней назад и сегодня впервые использовалось, передавали «РИА Новости».
В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.
Позднее в СМИ появились сообщения о гибели нескольких пациентов из-за остановки подачи кислорода. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, эта информация некорректная.