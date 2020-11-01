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Дело о пожаре в челябинской больнице передали в центральный аппарат СК

Ведомости

Председатель СК России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела, возбужденного после пожара в поликлинике городской клинической больницы № 2, в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству Следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел в субботу утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.

Пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности, удалось потушить спустя несколько часов. Его площадь составила 50 кв. м, также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.

По словам руководителя регионального управления МЧС Юрия Буренко, возгорание могло произойти из-за нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, которое было установлено всего несколько дней назад и сегодня впервые использовалось, передавали «РИА Новости».

В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.

Позднее в СМИ появились сообщения о гибели нескольких пациентов из-за остановки подачи кислорода.  По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, эта информация некорректная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных