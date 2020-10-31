Мурашко поручил проверить больницу в Челябинске после пожара
Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко проверит Городскую клиническую больницу №2, в поликлинике которой сегодня произошел пожар из-за возгорания на складе кислородных баллонов, сообщается на сайте ведомства.
«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведёт проверку ГКБ №2, где произошёл взрыв кислородного баллона», — говорится в сообщении.
Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел сегодня утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, к настоящему моменту пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, отмечает агентство. Площадь пожара составила 50 кв. м, также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.
По словам руководителя регионального управления МЧС Юрия Буренко, возгорание могло произойти из-за нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, которое было установлено всего несколько дней назад и сегодня впервые использовалось, передавали «РИА Новости».
В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.
Позднее в СМИ появились сообщения о гибели нескольких пациентов из-за остановки подачи кислорода. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, эта информация некорректная.