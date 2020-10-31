Мурашко поручил проверить больницу в Челябинске после пожара

Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел сегодня утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.