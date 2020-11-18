Михаила Меня оставили во временном изоляторе после допроса
Задержанный сегодня аудитор Счетной Палаты, бывший министр строительства, а также экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень остался в изоляторе временного содержания до избрания ему судом меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник «РИА Новости» сообщает, что Мень задержан на 48 часов после допроса в Следственном комитете.
«Ночь до суда по избранию меры в виде запрета определенных действий Мень проведет в изоляторе временного содержания», — сказал источник.
Мень был задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере, сообщается на официальной сайте Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, в 2011 г. Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу, через ОАО «Ивановский бройлер» похитившую 700 млн руб. из бюджета региона. Эти деньги в виде кредита Минфин России выделил для поддержки области. Указанные средства были перечислены «Ивановскому бройлеру» как займы после принятия по указу Меня нескольких региональных нормативно-правовых актов.
В качестве обвиняемых по делу также проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Ранее сегодня по просьбе Генпрокурора РФ Игоря Краснова Совет Федерации разрешил задержать Меня и привлечь его в качестве обвиняемого. Таким образом, с аудитора СП сняли неприкосновенность.
Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 г. Затем почти пять лет руководил министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 г. он стал аудитором Счетной палаты.