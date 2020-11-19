Лукашенко произвел перестановки в руководстве МВД

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале сообщила, что Николай Карпенков, ранее занимавший пост начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, назначен на должность заместителя министра внутренних дел – командующего внутренними войсками, а Андрей Любимов, который ранее был первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома – начальником криминальной милиции, стал начальником УВД Витебского облисполкома.