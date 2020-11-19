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Лукашенко произвел перестановки в руководстве МВД

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра внутренних дел Белоруссии Юрия Назаренко первым заместителем – начальником милиции общественной безопасности, сообщает «БелТА».

«Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя – начальника милиции общественной безопасности», — говорится в сообщении. Ранее должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции, уточняет агентство.

Лукашенко объяснил это решение тем, что общественной безопасности теперь будет отводиться первостепенная роль. Он отметил, что появившиеся вакансии в системе МВД надо заполнять молодыми и «проверенными» офицерами.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале сообщила, что Николай Карпенков, ранее занимавший пост начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, назначен на должность заместителя министра внутренних дел – командующего внутренними войсками, а Андрей Любимов, который ранее был первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома – начальником криминальной милиции, стал начальником УВД Витебского облисполкома. 

В конце октября Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, назначив его своим помощником в Гродненской области. Новым министром внутренних дел был назначен Иван Кубраков, который ранее был начальником ГУВД Мингорисполкома.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о риске гражданской войны в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных