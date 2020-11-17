Лукашенко заявил о риске гражданской войны в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о радикализации части граждан в ходе протестной деятельности в стране, что может привести к гражданской войне. Слова главы республики передает агентство «БелТА».
Белорусский лидер на совещании по вопросам внешней политики отметил, что создание мемориалов в Минске является попыткой оказать психологическое воздействие на население.
«Но что самое опасное — начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат, то, что произошло на одной из спортивных площадок», — сказал Лукашенко.
По его словам, такие места противостояния могут быть использованы для начала гражданской войны.
«Это главная цель — если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Сто лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы, и сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот санитарный кордон. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу», — добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.