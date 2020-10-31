В Белоруссии заявили о задержании вооруженных анархистов на границе с Украиной
На белорусско-украинской границе 28 октября задержали группу вооруженных анархистов, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в комментарии «БелТА».
«28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения», — рассказал он.
По его словам, у задержанных при себе имелось холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и специальная экипировка. Сейчас следствие устанавливает их личности, добавил он.
Ранее замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал «РИА Новости», что российский МИД располагает информацией об управлении протестами в Белоруссии, в том числе из Украины.
Сыромолотов отметил, что белорусы «реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил». Компетентные органы России и Белоруссии «поддерживают тесное взаимодействие по проблематике обеспечения безопасности», добавил он.
29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».
Белоруссия уже закрывала границу с Литвой и Польшей 17 сентября, тогда же была усилена и охрана границы с Украиной. Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. Евросоюз, Великобритания и Канада не признали результаты голосования и наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии.