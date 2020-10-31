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В Белоруссии заявили о задержании вооруженных анархистов на границе с Украиной

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На белорусско-украинской границе 28 октября задержали группу вооруженных анархистов, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в комментарии «БелТА».

«28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения», — рассказал он.

По его словам, у задержанных при себе имелось холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и специальная экипировка. Сейчас следствие устанавливает их личности, добавил он.

Ранее замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал «РИА Новости», что российский МИД располагает информацией об управлении протестами в Белоруссии, в том числе из Украины.

Сыромолотов отметил, что белорусы «реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил». Компетентные органы России и Белоруссии «поддерживают тесное взаимодействие по проблематике обеспечения безопасности», добавил он.

29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».

Белоруссия уже закрывала границу с Литвой и Польшей 17 сентября, тогда же была усилена и охрана границы с Украиной. Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. Евросоюз, Великобритания и Канада не признали результаты голосования и наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии.

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили дело о терроризме за порчу имущества железной дороги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных