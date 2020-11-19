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В Минске определили подверженные «деструктивному влиянию» районы

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Минский городской исполком определил 44 территории города, где будут приниматься дополнительные меры по поддержанию правопорядка. Ранее власти белорусской столицы назвали эти районы подверженными «деструктивному влиянию».

В список попали дворы, скверы и другие точки города, где выстраиваются цепи солидарности, проводятся несогласованные концерты и другие массовые мероприятия оппозиционной направленности. В частности, это центральная часть Ленинского района, кварталы в районе улицы Дзержинского, площади Якуба Коласа, а также территория у Комаровского рынка, микрорайон Уручье и другие точки.

«Со стороны участников не разрешенных в установленном порядке массовых мероприятий демонстрируется неуважение к закону, государственным символам, гражданам»,— говорится в сообщении Минского горисполкома. Городские власти утверждают, что участники акций препятствуют работе организаций, поддерживающих жизнедеятельность Минска, а жители тех районов жалуются на порчу имущества.

«Администрациям районов г.Минска до 19 ноября 2020 г. принять решения по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории соответствующего административного района», — говорится в решении Минского горисполкома.

Накануне заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран заявил, что ряд районов белорусской столицы «наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан». «В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания», — сказал он.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Акции проходят не только на улицах, но и во дворах и скверах.

Ранее по теме: Лукашенко произвел перестановки в руководстве МВД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных