В Минске определили подверженные «деструктивному влиянию» районы
Минский городской исполком определил 44 территории города, где будут приниматься дополнительные меры по поддержанию правопорядка. Ранее власти белорусской столицы назвали эти районы подверженными «деструктивному влиянию».
В список попали дворы, скверы и другие точки города, где выстраиваются цепи солидарности, проводятся несогласованные концерты и другие массовые мероприятия оппозиционной направленности. В частности, это центральная часть Ленинского района, кварталы в районе улицы Дзержинского, площади Якуба Коласа, а также территория у Комаровского рынка, микрорайон Уручье и другие точки.
«Со стороны участников не разрешенных в установленном порядке массовых мероприятий демонстрируется неуважение к закону, государственным символам, гражданам»,— говорится в сообщении Минского горисполкома. Городские власти утверждают, что участники акций препятствуют работе организаций, поддерживающих жизнедеятельность Минска, а жители тех районов жалуются на порчу имущества.
«Администрациям районов г.Минска до 19 ноября 2020 г. принять решения по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории соответствующего административного района», — говорится в решении Минского горисполкома.
Накануне заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран заявил, что ряд районов белорусской столицы «наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан». «В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания», — сказал он.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Акции проходят не только на улицах, но и во дворах и скверах.