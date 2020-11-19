В Минске определили подверженные «деструктивному влиянию» районы

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Акции проходят не только на улицах, но и во дворах и скверах.