В России создали робота для забора анализов у пациентов с коронавирусом

Как отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, ведомство с апреля проводит рассмотрение заявок на изобретения, нацеленные на борьбу с вирусами и сопутствующими заболеваниями, в ускоренном режиме. С начала 2020 г. такие патенты были выданы на 80 изобретений, уточнил Ивлиев.