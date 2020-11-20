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В России создали робота для забора анализов у пациентов с коронавирусом

Ведомости

Директор института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев и академик РАН Дмитрий Пушкарь разработали и запатентовали робота, который может взять анализы у пациентов с коронавирусом без помощи лаборанта. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Роспатента.

«Взятие мазка с помощь роботизированного комплекса полностью защищает лаборанта, сокращает риски пациента и повышает качество забора пробы за счет высокой точности перемещения манипулятора, отсутствия тремора, четкого визуального контроля за областью, из которой берется мазок», — заявили в ведомстве.

Робот устроен таким образом, что один из его манипуляторов берет мазок у человека, а второй упаковывает биоматериал в пробирку. Управляет комплексом лаборант, который отделен от пациента перегородкой. Таким образом, вероятность заражения врача значительно снижается.

Как отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, ведомство с апреля проводит рассмотрение заявок на изобретения, нацеленные на борьбу с вирусами и сопутствующими заболеваниями, в ускоренном режиме. С начала 2020 г. такие патенты были выданы на 80 изобретений, уточнил Ивлиев.

По данным оперштаба на 20 ноября, за последние сутки в России коронавирус выявлен у рекордного числа жителей — 24 318. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 039 926 человек. Из них выздоровели 1 551 414, 35 311 умерли, 453 201 все еще болеют.

Сейчас российские лаборатории, которые проводят тесты на коронавирус, обязаны предоставлять результаты анализов в течение 48 часов. При этом два дня назад, 18 ноября, президент России Владимир Путин назвал такой норматив слишком долгим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных