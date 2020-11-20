В России создали робота для забора анализов у пациентов с коронавирусом
Директор института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев и академик РАН Дмитрий Пушкарь разработали и запатентовали робота, который может взять анализы у пациентов с коронавирусом без помощи лаборанта. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Роспатента.
«Взятие мазка с помощь роботизированного комплекса полностью защищает лаборанта, сокращает риски пациента и повышает качество забора пробы за счет высокой точности перемещения манипулятора, отсутствия тремора, четкого визуального контроля за областью, из которой берется мазок», — заявили в ведомстве.
Робот устроен таким образом, что один из его манипуляторов берет мазок у человека, а второй упаковывает биоматериал в пробирку. Управляет комплексом лаборант, который отделен от пациента перегородкой. Таким образом, вероятность заражения врача значительно снижается.
Как отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, ведомство с апреля проводит рассмотрение заявок на изобретения, нацеленные на борьбу с вирусами и сопутствующими заболеваниями, в ускоренном режиме. С начала 2020 г. такие патенты были выданы на 80 изобретений, уточнил Ивлиев.
По данным оперштаба на 20 ноября, за последние сутки в России коронавирус выявлен у рекордного числа жителей — 24 318. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 039 926 человек. Из них выздоровели 1 551 414, 35 311 умерли, 453 201 все еще болеют.
Сейчас российские лаборатории, которые проводят тесты на коронавирус, обязаны предоставлять результаты анализов в течение 48 часов. При этом два дня назад, 18 ноября, президент России Владимир Путин назвал такой норматив слишком долгим.